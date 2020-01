RICH DUNK CAROLINA TOUR Jan 24 in Raleigh! @richdunk_lok ! At @parisloungenc !! Hosted by @itspartyboy !! Music by @djdrizzy_ and @dj_reckless_

GET YOUR TICKETS NOW >> RichDunkCarolinaTourRDU.eventbrite.com

BOOTHS BIRTHDAYS OPENING ACTS CONTACT 919-247-1489 @_sole_goddess_ !!!

Presented by @five.star.empire @groundbreakingent ! @bagmoneyceo @therealonly1vic @selfwaveent #Raleighnightlife #parislounge #rduevents #downtownraleigh #richdunk #billiondollarbabyentertainment #raleighclubs #durham #henderson #fayettville #rockymount

Also On K97.5: